Bondscoach van Jonge Duivels moet knopen doorhakken: "Zit met een luxeprobleem"

De Jonge Duivels spelen dinsdag in Hongarije. Het gaat om de tweede kwalificatiematch voor het EK van 2025.

De Jonge Duivels wonnen de eerste twee kwalificatiematchen tegen Kazachstan en Malta. Tegen Hongarije kunnen de troepen van bondscoach Gill Swerts een goede zaak doen. De Hongaren tellen ook zes punten, maar speelden een match meer.

“Iedereen is inzetbaar en de voorbereidingen verlopen goed”, zei Swerts in een video van de Belgische voetbalbond. “We hebben 23 spelers, dus het is een luxe om de juiste keuzes te maken, maar ook om iedereen gemotiveerd te houden. Dat is de taak van de staf.”

Een nieuwe overwinning zou de Jonge Duivels moed geven voor de komende wedstrijden in deze EK-kwalificatiecampagne.

“Tegen Hongarije wordt het een andere wedstrijd dan de eerste twee. Het is een ploeg die direct, snel en met veel diepgang speelt. Fysiek ook. Het is aan ons om de juiste momenten en juiste ruimtes te benutten. Het doel is om zoveel mogelijk punten te pakken voordat we tegenover Spanje komen te staan.”