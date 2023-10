Tedesco licht toe waarom hij voor De Ketelaere koos

De Rode Duivels namen het maandagavond op tegen Zweden. De wedstrijd werd na 45 minuten spelen gestaakt wegens een terreuraanval op Zweedse supporters, in hartje Brussel. In de eerste helft zagen we wel wat voetbal, ook kwamen er veel vragen bij de opstelling van Tedesco.

Zo koos Tedesco bijvoorbeeld voor Charles De Ketelaere in de basis. De aanvaller van Atalanta speelde zich in Italië al flink in de kijker en kreeg onlangs zelfs een 'Player of the Month' award van de supporters. "Charles De Ketelaere is een heel goede speler. Hij doet het goed bij Atalanta en zit sinds zijn overstap van AC Milan in de goede flow. Waar hij gaat spelen? Dat hangt er een beetje van af hoe Zweden gaat spelen. Hij verdient deze kans en moet ze grijpen", aldus Tedesco voor de camera van VTM. CDK wordt tot aan het einde van dit seizoen uitgeleend aan Atalanta Bergamo. Hij speelde voorlopig tien wedstrijden bij zijn huidige club. Hij kwam twee keer tot scoren en leverde twee assists af.