Na alle kritiek nu een gigantische opsteker voor Belgische ref

De voorbije weken, maanden en jaren regent het kritiek op de Belgische arbitrage. Die zou niet goed genoeg zijn, waardoor we ook Europees steeds minder van hen zien.

Na Frank De Bleeckere liep het jarenlang minder voor de Belgische refs. Op grote toernooien bleven de Belgen afwezig, ook in de Champions League zagen we geen scheidsrechters meer uit ons land.

Lawrence Visser was de eerste die de poorten opnieuw openbeukte, nu is er met Erik Lambrechts een nieuwe doorbraak gekomen. Hij mag volgende week in de Champions League fluiten.

Welke wedstrijd?

Dat weet alvast Het Nieuwsblad. Voor de 39-jarige ref wordt het meteen zijn debuut op het hoogste niveau; Een opsteker voor het Belgische scheidsrechtersgilde.

Na de vele kritiek van de voorbije jaren is het een mooi signaal. Welke wedstrijd Lambrechts zal krijgen? Dat wordt pas enkele dagen op voorhand bekendgemaakt.