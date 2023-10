Ajax kan dit weekend... laatste worden: "Hoe zwak de kern ook is, top vijf moeten ze halen"

Ajax speelt dit weekend tegen FC Utrecht, de rode lantaarn in Nederland. Van de tien wedstrijden die de Amsterdammers dit seizoen al speelden, wonnen ze er twee. Ongezien! De onrust is groot en bij verlies dit weekend bestaat er zelfs de kans dat ze laatste worden.

En toch zullen ze nog een serieuze inhaalrace moeten maken, denkt Maarten Wijffels, journalist bij het Algemeen Dagblad. “Ajax zou dit seizoen toch ­minstens bij de eerste vijf moeten eindigen”, zegt Wijffels in GvA. “En hoe zwak de ­huidige kern ook is: deze spelers zijn daartoe in staat."

Ajax heeft uiteraard wel een spaarpotje, maar leeft wel van elk seizoen topspelers af te leveren en door te verkopen. "Dat is het ­business model van de club en dat mag ­absoluut niet in gevaar komen. De club heeft een enorm eigen vermogen. Maar uiteraard zal dit geen derde of vierde keer mogen gebeuren. Het missen van de Champions League is telkens een ­stevige streep door de rekening."

De supporters, die al serieus hun ongenoegen lieten zien, zullen geduld moeten hebben. "Ik zie Ajax de komende weken wel gestaag klimmen in de ­ranking. Nogmaals: de top vijf blijft zeker haalbaar. Maar de ­titel, daar spreekt niemand meer over."