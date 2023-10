Domper voor Charles De Ketelaere bij Atalanta

Het kan niet altijd goed gaan. Dat ondervond ook Charles De Ketelaere in zijn laatste wedstrijd met Atalanta Bergamo.

Atalanta heeft zondag met 2-0 gewonnen van Genoa. De wedstrijd verliep niet zonder slag of stoot, en voor De Ketelaere al zeker niet zoals hij gehoopt had. De Rode Duivels startte aan de wedstrijd, maar kon voor de rust niet echt voor gevaar zorgen en hij zag vaak zijn laatste pass mislukken.

Daarom greep coach Gian Piero Gasperini in na de eerste helft. Hij liet De Ketelaere op de bank na de koffie, Aleksej Mirantsjoek kwam in zijn plaats. Een flinke domper voor De Ketelaere bij zijn zesde basisplaats, en een duidelijk signaal van de coach.

De Ketelaere kwam al in alle negen competitieduels op het veld bij Atalanta. Zes keer in de basis, en drie keer startte hij op de bank. Hij was ondertussen goed voor één doelpunt en twee assists. Hij voelt zich duidelijk beter bij zijn nieuwe club, waar hij nog tot het einde van het seizoen aan verhuurd wordt.