Toch wel vreemd: belangrijke speler uit selectie gezet omdat... hij naar een rugbymatch ging kijken

Er gebeuren toch wel vreemde dingen bij Olympique Lyon. Zo werd Nicolas Tagliafico niet opgenomen in de selectie voor de wedstrijd tegen Clermont, die Lyon verloor en hen de rode lantaarn opleverde. Nochtans was de linksachter fit.

Tagliafico is een basisspeler bij Lyon. De Argentijnse linksachter besliste om vrijdag naar een rugbymatch te gaan kijken en daar kon zijn trainer, Fabio Grosso, niet mee lachen. Hij bevestigde dat zelf op Instagram.

“De coach was niet blij dat ik op mijn vrije vrijdagmiddag naar de rugbywedstrijd Argentinië - Nieuw-Zeeland ben gaan kijken.” De wedstrijd werd gespeeld in Parijs en eindigde uiteindelijk in een 6-44 nederlaag voor de Argentijnen.

Lyon-Parijs is ongeveer vijf uur rijden en de wedstrijd was pas zondag. “Ik was klaar om te spelen, maar de manager besloot om me buiten de selectie te houden”, gaat Tagliafico verder in zijn statement. “Ik heb het geaccepteerd. We moeten samen sterk blijven.”