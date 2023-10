🎥 Fabio Grosso, trainer van Olympique Lyon, geraakt zwaar gewond tijdens supportersgeweld (expliciete beelden)

Voor het duel tussen Olympique Marseille en Olympique Lyon is de trainer van Lyon aangevallen. Hij liep zware verwondingen op.

De aftrap van de competitiewedstrijd tussen Marseille en Lyon stond gepland om 20.45 uur, maar vanwege de aanval op een bus van de uitploeg is momenteel de wedstrijd uitgesteld.

Bewegende beelden van de aanval van Marseille op de spelersbus van Lyon. Op de foto de gevolgen te zien. pic.twitter.com/fmxxFdh0RB — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) October 29, 2023

Op sociale media circuleren beelden van Grosso, die met zijn hand voor zijn bebloede gezicht richting de kleedkamers loopt. In de kleedkamer werden zijn verwondingen behandeld.

De spelersbus van Lyon werd in Marseille bekogeld met stenen.



Trainer Fabio Grosso strompelt zwaar bebloed het stadion in.



Wat een zieke wereld leven we toch in.



pic.twitter.com/wHV95FV13s — Wesley Victor Mak 🇮🇹 (@WesleyVictorMak) October 29, 2023

Nadien doken beelden op van de verwondingen die de trainer opliep en deze bleken best wel ernstig. Er is momenteel nog geen zekerheid of de wedstrijd zelfs zal worden aangevat.