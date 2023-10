Droevig nieuws uit Italië: Supporter breekt stadion Napoli binnen maar valt en overlijdt

Droevig nieuws uit Italië. Daar is een supporter om het leven gekomen toen hij het stadion van Napoli binnendrong.

Zondagnacht besloot een 42-jarige man het stadion van Napoli binnen te breken. De man wou de wedstrijd Napoli-AC Milan bijwonen, maar had geen ticker. Hij maakte bij zijn inbraakpoging een val van zo'n 20 meter die hij niet overleefde. Dat meldt Gazetto dello Sport.

Het lichaam van de man werd rond 02:00 gevonden in de nacht van zondag op maandag. Veel is er nog niet bekend over het overlijden. Een voorbijganger merkte het lichaam op en belde meteen naar de politie. Die zijn een forensisch onderzoek gestart.

Iemand die beweert dat hij bevriend was met het slachtoffer heeft de politie verteld dat ze de wedstrijd tegen AC Milan wilden bijwonen. Gezien hoe hoog de barrière was om over te klimmen, besloot hij maar weg te gaan. Zijn vriend probeerde het toch, en moest het met zijn leven bekopen. Er wordt voorzichtig omgegaan met het gebeuren door de politie, en andere pistes worden niet uitgesloten.