WK 2034 zal plaatsvinden op nieuwe exotische bestemming

Voetbal in stadions met airconditioning zal weer even wennen worden. Na het WK 2022 in Qatar zal het evenement in 2034 worden gehouden in Saoedi-Arabië, nu koploper om het evenement te organiseren.

31 oktober is de deadline voor het indienen van kandidatuur voor het WK 2034 bij de FIFA. Australië leek de grootste tegenstander te zijn voor het bod van Saoedi-Arabië. Uiteindelijk besloten de Australiërs om zich terug te trekken. Dit laat Saudi-Arabië als enige kandidaat over. In een persbericht zei de Australische voetbalbond: "We hebben de mogelijkheid overwogen om een bod in te dienen voor het organiseren van de FIFA World Cup en hebben, na rekening te hebben gehouden met alle factoren, besloten om dit niet te doen voor de editie die in 2034 wordt gehouden." Een WK in Oceanië ligt dus niet om de hoek. De FIFA maakte onlangs bekend dat het WK van 2030 zal worden gehouden door Spanje, Portugal en Marokko, met de eerste wedstrijden in Argentinië, Uruguay en Paraguay.