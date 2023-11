Van de ene Amerikaanse eigenaar naar de andere? KV Oostende heeft héél dringend geld nodig

KV Oostende kon gisteren nog eens stunten door eersteklasser Eupen uit de beker te wippen. Een sportieve opsteker voor de spelers, maar binnen de club heerst er onzekerheid. KVO heeft geld nodig, en dringend. Intussen wordt er een 'vriendendeal' gesmeed om de club over te nemen.

Volgens Het Nieuwsblad wordt de club momenteel doorgelicht door Benjamin Ehersmann. Die is nu bestuurder bij het Nederlandse FC Den Bosch, ook een van de ploegen in de handen van de PMG-groep, waartoe ook Oostende behoort.

De geïnteresseerde investeerders werden aangebracht door Paul Conway, die lange tijd de baas was bij KVO. En het zou dus ook gaan om Amerikanen. Een deal onder vrienden? Daar lijkt het wel op. Maar het is bijlange nog niet zeker of de overname er zal komen.

Ehersmann onderzoekt hoeveel schulden Oostende precies heeft en of er een deal kan gemaakt worden met Marc Coucke, aan wie jaarlijks nog 800.000 euro moet betaald worden voor de tribune. Op relatief korte termijn heeft KV Oostende nood aan 5 miljoen euro om een resem belastingtechnische issues te kunnen oplossen, anders wordt het problematisch.