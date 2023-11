Voormalig Beerschot-talent: "Beerschot verlaten was de juiste keuze"

Ilias Sebaoui maakte afgelopen zomer de overstap van Beerschot naar Feyenoord. De speler werd echter meteen uitgeleend aan tweedeklasser FC Dordrecht.

De voormalige speler van Beerschot geeft aan dat het erg goed gaat met hem in Nederland. "Het gaat hier heel goed met mij", begint hij bij Gazet Van Antwerpen. "Beerschot verlaten, was de juiste keuze."

"Bij Dordrecht ben ik een vaste waarde. Ik mag zelfs regelmatig de negentig minuten ­volmaken, iets wat me in België maar zelden lukte. En we doen het veel beter dan verwacht. We verloren nog maar twee keer en staan achtste in het klassement", gaat Sebaoui verder.

Toch houdt hij nog enorm veel van de club waar hij jarenlang speelde, ook in de jeugd. "Als ik vrij ben, pik ik graag de thuis­matchen op het Kiel mee. Beerschot blijft de club van mijn hart. Ik begon er als klein ­manneke te voetballen en ­tekende er mijn eerste prof­contract. Ik vind het fantastisch dat ze het nu zo goed doen."