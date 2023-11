Zware pech voor Tedesco: speler die zondag zeker in de basis zou staan, vertrekt naar huis

Onana bleef al heel de week binnen. De middenvelder van Everton sukkelde met een kuitblessure en kon niet voluit gaan. Hij werkte wel in de gym, maar nu blijkt dat hij niet fit genoeg is om te spelen.

In plaats van hem nog tot zondag bij de ploeg te houden, laat de sportieve staf hem terugkeren naar Everton, waar hij verder zal onderzocht worden en klaargestoomd worden voor de komende matchen. Hij zal er ook de nodige rust nemen.

Als vervanger zal zo goed als zeker Youri Tielemans naast Orel Mangala spelen.

UPDATE: Amadou Onana will leave the camp with a calf injury. pic.twitter.com/BRNBfsaOyH