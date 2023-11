Eindelijk licht aan het eind van de tunnel voor speler die niet geselecteerd werd door Tedesco

Dennis Praet maakt een moeilijke periode mee bij Leicester City. De middenvelder is al 15 keer Rode Duivel geweest, maar werd door blessureleed niet opgeroepen voor de laatste interlands.

Dennis Praet, die bij Leicester City is gebleven ondanks de degradatie van zijn club naar de Championship, is sinds half augustus uitgeschakeld met een rugblessure.

De Rode Duivel keerde onlangs terug naar de training. Ondanks zijn lange afwezigheid is de Rode Duivel nog steeds favoriet bij zijn coach, Enzo Maresca.

In een persconferentie zei Maresca dat hij Praet zag als de beste oplossing op het middenveld om Kiernan Dewsbury-Hall te vervangen. "Ik denk dat Praet onze speler is die weet hoe hij het beste in kleine ruimtes kan spelen", gaf Maresca toe, die Praet beschouwt als "de meest technische speler" in de kern van Leicester City.