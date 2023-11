Lukaku gaat de geschiedenisboeken in en zorgt voor nooit geziene primeur bij Rode Duivels

De Rode Duivels speelden zondagavond een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Azerbeidzjan. Er was één speler waar constant over gepraat werd.

Dat was natuurlijk Romelu Lukaku. De spits knalde op zo'n 20 minuten vier ballen tegen de netten. Hij zorgde voor een ruststand van 4-0.

Romelu Lukaku is hiermee de eerste Belg die vier keer kan scoren in één wedstrijd voor de nationale ploeg sinds dat Marc Van Der Linden dat deed in 1989 tegen Luxemburg.

Bovendien zorgde Lukaku ook voor een nooit geziene primeur bij de Rode Duivels. Hij is de eerste Belg die vier keer scoort in één helft tijdens een interland. Wat een fenomeen.