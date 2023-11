Toptransfer in de maak? 'Twee Engelse topclubs willen Charles De Ketelaere deze winter overnemen'

Charles De Ketelaere is momenteel gelukkig bij Atalanta Bergamo. Maar zit er een nieuwe transfer in voor de jonge Belg?

Afgelopen seizoen zat CDK even in een flinke dip bij AC Milan. Daar kwam hij in 40 wedstrijden geen enkele keer tot scoren en kon slechts één assist afleveren.

Dit seizoen bij Atalanta lijkt het een pak beter te gaan. Hij kwam daar al 14 keer tot spelen toe en kon 2 keer de netten doen trillen. Ook zorgde hij voor 2 assists. Genoeg om nieuwe interesse uit het buitenland op te wekken.

Zo meldt Fichajes dat Arsenal en Manchester United deze winter zullen proberen om CDK over te nemen. Daarvoor zullen ze bij AC Milan moeten zijn, want hij wordt momenteel uitgeleend aan Atalanta.