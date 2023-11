Courtois praat voor het eerst openhartig over blessure en carrière na het voetbal: "Toen ik buiten kwam, huilde ik"

Thibaut Courtois is niet de man die veel interviews geeft. Maar het modeblad Elle kon hem nu toch strikken. Zijn toekomst bij de Rode Duivels kwam niet ter sprake, maar wel zijn blessure. Voor het eerst vertelt hij hoe moeilijk het was.

Courtois liep zijn zware knieblessure slechts enkele dagen na zijn huwelijk op. "De eerste dag was moeilijk", vertelt de doelman van Real Madrid. "Ik stuurde naar Mishel: 'Ik denk dat ik mijn knie gebroken heb op training'."

Het was dus al snel duidelijk dat hij lang out zou zijn. "We zijn toen naar het ziekenhuis geweest en beseften al snel dat het ernstig was. Ik zat nog binnen, maar ze hadden Mishel en de fysio al verteld wat het was. Toen ik naar buiten kwam, huilde ik, maar dan voel je de liefde van de mensen en denk je weer positief."

"Je kunt de klok niet terugdraaien. Mishel heeft me hard geholpen, zeker de eerste maand, toen ik amper kon bewegen. Nu werk ik hard om snel terug te keren en 100% te herstellen."

Zakenman Courtois

Courtois werkt ook aan zijn carrière na het voetbal. "Door de blessure bekijk ik alles wel vanuit een ander perspectief. Kijk, ik hou van voetbal en mis het, maar er zijn nog andere dingen waar ik van hou en die ik wil doen. Dit jaar ga ik beginnen aan een masteropleiding sportmanagement - hopelijk haal ik op het einde mijn diploma."

Hij wil dan ook zakenman worden. Trainer, daar heeft hij geen ambities voor. "We hebben nu een aantal ondernemingen. Het is goed om mezelf mentaal te ontwikkelen en nieuwe dingen te leren. We zijn allebei nieuwsgierig en rusteloos."