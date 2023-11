Noa Lang doet verrassende uitspraak over Belgische competitie

Noa Lang maakte afgelopen zomer de overstap van Club Brugge naar PSV. Nu hij beide competities nog wat beter kan vergelijken deed hij een opvallende uitspraak.

Of je nu van hem houdt of hem liever niet ziet, hij kan wat voetballen. Noa Lang was te gast in de podcast in de PSV-podcast 'Spelerstribune'. Hij vergeleek de Belgische competitie met die van Nederland.

"Ik ging naar België, waar ik scoorde en dribbelde aan de lopende band", begint de Nederlander. "En toen zei men: ‘het niveau is er laag, daarom’. Het is altijd wat. Zo zit deze wereld ook in mekaar, het is moeilijk om iemand anders iets te gunnen."

Hij vindt de Belgische competitie duidelijk moeilijker. "Ik heb nieuws voor je: het is daar veel moeilijker voetballen dan hier. Het is veel fysieker, er wordt veel meer verdedigd. Hier loopt iedereen maar een beetje te aanvallen. Ik heb het daar drie jaar lang op een constant niveau gedaan, nu kom ik het hier ook laten zien."