Vincent Kompany ziet af maar heeft duidelijke visie voor ogen na zoveelste verlies

Burnley verloor zaterdag met 1-2 van West Ham. Zo blijft de club van Vincent Kompany op de laatste achter.

Burnley staat na 13 speeldagen op de 20e plaats in de Premier League, met slechts vier punten. Ze staan naast Everton die door een puntenaftrek ook met vier punten overblijven.

Vincent Kompany ziet duidelijk af. Toch laat hij vooral verstaan dat zijn ploeg niet zal opgeven. "Er wordt absoluut niet gejammerd", vertelde hij volgens HLN. Burnley verloor voor het eerst ooit zes Premier League-duels na elkaar.

"Ik voel een vuur. De wil om ons te bewijzen is groot, zeker aan diegenen die niet in ons geloven. Maar we moeten volhouden, alle mensen die bij Burnley betrokken zijn. Nu is het even moeilijk, maar we gaan onszelf niet veranderen. We gaan niemand de schuld geven. We nemen de verantwoordelijkheid en proberen het volgende wedstrijd opnieuw", besluit Kompany, die dringen een overwinning nodig heeft.