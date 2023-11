Analist ziet dat Vertonghen één speler in het bijzonder véél beter maakt: "Hij voetbalt 'excellent'"

Jan Vertonghen oogst overal lof. De recordinternational haalt bij Anderlecht nog steeds een heel hoog niveau. Analist Philippe Albert ziet hem echter nog veel belangrijker zijn dan enkel zijn prestaties.

Albert ziet Debast en Sardella wekelijks vooruitgang boeken. "De situatie van Debast is duidelijk - hij wordt steeds beter. Die van Augustinsson ook. Maar vooral de progressie van Killian Sardella vind ik opvallend", aldus Albert in HLN.

Die is dit seizoen immers heel regelmatig. "De voorbije seizoenen maakte hij telkens een paar fouten per wedstrijd die hij speelde. Dat gebeurt nu véél minder. Hij voetbalt de laatste weken 'excellent'. Vertonghen is de patron van dit Anderlecht."

Het was voorzitter Wouter Vandenhoute die Vertonghen absoluut wou halen en daar kreeg hij dus gelijk in. "Akkoord, Thorgan is ook gekomen. Maar... Op het vlak van mentaliteit, ervaring, leiderschap komt er niemand in de buurt. En geloof mij: terugkeren naar België na zo'n carrière is niet gemakkelijk."

Net als Alderweireld en Mignolet is hij één van de spelers die een geslaagde terugkeer naar de Jupiler Pro Leauge maakte. "In het recente verleden zijn er veel ex-Duivels geweest die in de Jupiler Pro League kwamen voetballen. Zij haalden zelden hun beste niveau. Daaraan zie je dat deze twee echte professionals zijn."