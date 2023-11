Wat is er toch aan de hand met Hein Vanhaezebrouck en Gift Orban: Alsof hij een stok zoekt om mee te slaan

KAA Gent speelde afgelopen weekend 1-1 gelijk tegen Union SG. Dit grotendeels zonder Gift Orban, die pas in minuut 84 mocht invallen.

Gift Orban en Hein Vanhaezebrouck... het is een vreemde situatie geworden. De Gentse spits lijkt zelfs op een zijspoor te zitten bij zijn club. Een scenario waar we aan het begin van het seizoen nooit rekening mee gehouden hadden.

Afgelopen seizoen scoorde hij aan de lopende band. Zo kon de Nigeriaan zijn statistieken flink aandikken. Een paar hattricks in de Conference League erbij en het fenomeen Orban was geboren.

Maar Hein Vanhaezebrouck, een coach met een sterk karakter, moet even niet veel meer weten van zijn spits. In de laatste vier competitiewedstrijden mocht hij slechts 37 minuten op het veld staan. Opmerkelijk voor een spits die al 31 keer scoorde in 43 wedstrijden voor Gent en 20 miljoen euro waard is volgens Tranfsermarkt.

Eén van die drie wedstrijden was tegen Charleroi. Daarin wist hij te scoren in de 10 minuten die hij kreeg, voor het eerst sinds augustus. Vieren deed hij echter niet. Ook na de wedstrijd was hij niet verlegen om een sneer uit te delen aan Vanhaezebrouck en zijn club.

"Weet je, één club of coach kan mijn carrière niet breken. Als ik het hier niet doe, zal ik het ergens anders wel doen, in een andere club, en daar mijn vertrouwen terugvinden", klonk het.

Tegen Union zagen we ook een opmerkelijk moment. Wanneer Tissoudali het veld moest verlaten dachten de supporters meteen aan Orban, om dan te zien dan Hjulsager op het veld kwam. Pas enkele minuten later mocht de Nigeriaan het veld betreden. Ook hier was hij na afloop alles behalve tevreden, duidelijk te zien aan hoe hij een flesje water omver pegelde.

Na afloop liet Vanhaezebrouck verstaan dat Orban het verschil ook niet kon maken. "Misschien moet ik in de toekomst andere keuzes maken. Maar ’t is niet dat de invallers het verschil hebben kunnen maken."

Maar om zo een speler aan te wijzen die misschien net tien minuten mocht spelen? Je zou bijna denken dat de Gentse coach een stok zoekt om mee te slaan. Een spits heeft vertrouwen nodig en net dat krijgt hij allerminst.

Hoe lang zal dit nog doorgaan? Met de wintermercato in zicht mag er toch stilaan nagedacht worden over Orban. Als je hem toch niet wil gebruiken kan je al beter trachten er nog zoveel mogelijk miljoenen te vangen, nu het nog kan. Al lijkt het erop dat Vanhaezebrouck zijn marktwaarde op eigen houtje naar beneden aan het werken is.

Voor de supporters is het ook vervelend. Een vertrek door de grote poort lijkt er in ieder geval niet meer in te zitten. Het is al verbazend dat de spits afgelopen zomer niet vertrokken is, wat hij zich op dit moment ook wel zal beklagen. Een tikkende tijdbom, een nakende transfer of komt de doelpuntenmachine alsnog opnieuw op gang bij Gent?