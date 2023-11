🎥 Rik Verheye zorgt voor hilariteit als stadionspeaker

Rik Verheye en Sam Kerkhofs beslisten om samen Sporting Hasselt over te nemen. Tot nu toe lijkt het erop dat dit al een leuk avontuur was voor de twee.

Natuurlijk is Rik Verheye dan ook zoveel mogelijk aanwezig in het stadion. Begin deze maand toen zijn club het opnam tegen Rupel-Boom was dit niet anders.

Voor de wedstrijd probeerde hij het even als stadionspeaker. Toch lijkt het erop dat dit maar eenmalig was. "Helaas, ook vanavond zit er niks in", klonk het al grappend. "Ze waren zaterdagavond beter thuisgebleven." Hasselt won uiteindelijk met 4-1.