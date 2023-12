🎥 Sluit de stembussen! De owngoal van het jaar is bekend

Jackson Irvine had FC St. Pauli al op 1-0 gezet toen het echt helemaal misliep voor HSV. De bezoekers probeerde op te bouwen, maar de terugspeelbal van Guilherme Ramos op zijn doelman was al allesbehalve perfect.

De doelman van HSV, Heuer Fernandes, zag dat de bal een rare beweging maakte op het moeilijk bespeelbaar veld. Hij wou de bal staalhard wegtrappen, maar raakte deze onwaarschijnlijk slecht. Hij knalde hem los in zijn eigen doel.

Zo is de owngoal van het jaar direct bekend. De stembussen mogen gesloten worden.

That Daniel Heuer Fernandes own goal in the Hamburg Derby against St. Pauli.



One of the strangest own goals you’re likely to ever see.



