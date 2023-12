Amadou Onana straks kapitein bij de Rode Duivels? "Ik ben enorm"

Amadou Onana wordt steeds meer een vaste waarde bij de Rode Duivels. Zijn kwaliteiten als speler en als leider zullen de nationale ploeg flink kunnen helpen.

Amadou Onana droeg bij de Rode Duivels al eens de kapiteinsband. Zijn kwaliteiten als leider worden hoog aangezien. Dat beseft hij ook zelf.

"Het hoort bij mijn persoonlijkheid om verantwoordelijkheid te nemen, op te komen voor mijn ploegmaats wanneer dat nodig is, misschien met mijn stem of mijn lichaamstaal. Het is meer een kwestie van presteren, maar ik ben ook heel vocaal", vertelde de middenvelder bij The Athletic.

Met zijn 1,95 meter maakt Onana veel indruk. "Ik ben enorm. Kijk naar mij. Misschien zeggen ze tegen zichzelf dat ze naar deze man moeten luisteren!"