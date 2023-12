Het begin van comeback of transfer? Meunier speelt opnieuw bij Dortmund

Thomas Meunier heeft opnieuw minuten gepakt bij Borussia Dortmund. Hij speelde eventjes mee tegen Leverkusen.

Thomas Meunier heeft op de dertiende speeldag van de Bundesliga zijn eerste speelminuten van dit seizoen gepakt bij Borussia Dortmund.

Het was van april dit jaar geleden dat hij nog eens gespeeld had voor het eerste elftal. Hij had wel al de nodige minuten bij de beloften gepakt.

Onze landgenoot viel in de slotfase in tegen Bayer Leverkusen. De wedstrijd eindigde op een 1-1-gelijkspel.

Dortmund staat in de rangschikking van de Duitse eerste klasse op de vijfde plaats, met 25 punten. Dat zijn er tien minder dan leider Leverkusen.

Meunier zit met een aflopend contract bij Dortmund. Mogelijk vertrekt hij deze winter nog, om elders speelminuten op te doen zodat hij mogelijk op het EK kan spelen met de Rode Duivels, maar ook een transfer kan afdwingen.