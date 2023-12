Sam Kerkhofs haalde Hasseltse topschutter binnen dankzij wel heel aparte scouting: "Niet twijfelen, vastleggen!"

Intussen is het wel algemeen gekend wie de nieuwe eigenaars van Sporting Hasselt zijn. De Tweede Nationaler is in handen van podcasthost Sam Kerkhofs en acteur Rik Verheye. Na hun overname werd al snel duidelijk dat hun kern nog een grote spits miste. En die werd op een bijzondere manier gevonden.

"Je voelde heel hard dat ze sowieso een sterke, grote aanvaller misten", legt Kerkhofs uit in De Spor, de televisiereeks die ze maken over hun club. "Als je dat niet haalt, heb je echt een probleem." Kerkhofs nam die taak dan zelf op zich en richtte zich tot zijn eigen datasysteem: Football Manager. Daar zocht hij tussen de honderden profielen naar het type spits dat hij nodig had en kwam uiteindelijk uit bij... Nicolas Orye, die transfervrij weg kon bij KSK Heist. "Niet twijfelen", zei Verheye. En zo geschiedde. Intussen is Orye topschutter van de club met tien goals in 15 matchen. Dankzij die doelpunten staat Hasselt ook eerste in zijn reeks. De vele uren gamen hebben uiteindelijk toch resultaat opgeleverd! 👨‍💻 #DeSpor in de app van @GoPlay__be pic.twitter.com/OTwayP4VtU — Sporting Hasselt (@sportinghasselt) December 5, 2023