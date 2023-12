Dit is hoe KV Oostende de afgrond werd ingereden: hallucinant wat er allemaal gebeurde

KV Oostende zit diep in de problemen. Een verhaal van boven de stand leven. Eerst met Marc Coucke als eigenaar, daarna met het Amerikaanse PMG. Medewerkers met een hart voor de club werden er de laatste jaren quasi depressief van toen ze zagen wat er allemaal gebeurde.

De negatieve spiraal heeft vele vaders gekend, maar het beginpunt is natuurlijk het vertrek van Marc Coucke geweest. Die verliet KVO zes jaar geleden nadat hij er een heel dure cultuur had geïnstalleerd. Een nieuwe tribune die nu nog steeds als een molensteen rond de nek hangt, maar ook een loonmassa die niet verantwoordbaar was voor een club als Oostende.

Coucke moest in sneltempo van de club af

Jongens als Zinho Gano, Nicolas Lombaerts, Richairo Zivkovic... wogen als lood op het budget. Coucke moest ook zo snel mogelijk af van de club omdat hij Anderlecht had gekocht en hij geen eigenaar mocht zijn van twee clubs. Zo'n deal op een dikke maand afronden, is eigenlijk niet te doen.

En dus kwam Peter Callant, een zakenkennis van Coucke, op de proppen. Een snelle blik op diens financiën maakte iedereen duidelijk dat hij daarvoor het geld niet had. Dus werd er een deal gesmeed met de hoge huursom van de tribune en een aantal transfergelden die moesten terugstromen naar Coucke.

Callant moest saneren, deed dat ook, maar gaf intussen ook nog zijn fiat voor een paar veel te dure transfers. En er liep ook nog ene Patrick Orlans als algemeen directeur rond, die de club handenvol geld kostte en qua financieel beheer niet meteen de vinger op de knip hield. KVO geraakte toen al in de problemen, maar werd een levenslijn toegeworpen door Frank Dierckens.

Dierckens met een levenslijn

De Tieltse ondernemer met een hart voor de club haalde - niet voor de laatste keer - zijn portefeuille boven om het schip drijvende te houden. Hij werd ook voorzitter, maar ook voor hem was het financieel geen sinecure om de lasten uit het verleden te torsen.

Enter... PMG. Amerikanen met heel wat mooie verhalen. Op basis van data zouden ze jonge talenten aantrekken om later met een meerwaarde te verkopen. Veel geld hadden ze voor hun plan niet nodig, beweerden ze. Paul Conway werd gestuurd om de dagelijkse werking onder COO Thorsten Theys en CEO Gauthier Ganaye te overzien.

PMG en Conway, veel mooie verhalen, desastreus bestuur

Conway bleek echter een man die niet met de club begaan was en zichzelf regelmatig een snoepreisje aanbood op kosten van de club. Van veel supervisie was er geen sprake. Er gebeurden nog meer vreemde dingen, met de transfer van Mickaël Biron als hallucinant voorbeeld.

Oostende betaalde vijf miljoen euro voor hem aan Nancy, dat geld nodig had, maar werd meteen weer verhuurd aan... Nancy. Na het eerste - succesvolle seizoen - onder Alexander Blessin werd zowat alles dat enige waarde had verkocht. Theate, Hendry, Bataille, Hjulsager...

Voor vele miljoenen, maar dat geld werd niet weer in Oostende geïnvesteerd. Biron werd van Nancy teruggehaald en... verkocht aan RWDM voor 2,5 miljoen. Toenmalig coach Yves Vanderhaeghe wou hem bijzonder graag houden en wist dat KVO met hem nooit zou zakken. Biron maakte RWDM kampioen, Oostende zakte.

Faillissement

En intussen bleef er veel te veel loon aan middelmatige spelers besteed worden. Ook de ontslagen Yves Vanderhaeghe en zijn assistenten moesten nog 500.000 euro betaald worden. Oostende moet nu half december bewijzen dat de achterstallige RSZ, bedrijfsvoorheffing, de toeleveranciers, lonen en transfersommen betaald worden of er dreigt puntenaftrek.

Toch zijn er in het verleden al clubs geweest met meer schulden die wel een goede overname kenden. En KVO blijft als enige kustploeg in België toch een aantrekkelijke club voor potentiële investeerders. Maar die moeten dan wel eerst puin ruimen.