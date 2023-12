Klopp reageert woedend op onschuldig grapje van journalist: "Je kent er niks van"

Jürgen Klopp zijn gemoed schommelt nogal de laatste tijd. De Duitse manager van Liverpool werd enorm boos toen een reporter een onschuldig grapje maakte over het aanvangsuur van de wedstrijd tegen Crystal Palace, nu zaterdag.

Liverpool moet dan om 12u30 alweer spelen. De journalist merkte op dat dat "het favoriete uur is van Klopp". Maar daar had hij zich even mee misrekend. "Dapper, heel dapper om daar een grap over te maken", aldus Klopp, die niet blij is met zo'n vroeg aanvangsuur.

"Maar het klopt dat we maar blijven doordenderen. We gaan nu naar huis, al weet ik niet hoe laat we thuis zullen komen. En morgen (donderdag, red.) hebben we twee trainingen. We zullen dus zo snel mogelijk moeten herstellen en er dan weer vol voor moeten gaan."

Maar nog was hij niet uitgesproken. "En Crystal Palace heeft vanavond ook gespeeld, daar niet van. maar toch... Maar jij begrijpt er ook niets van, ook al ben je werkzaam in de voetballerij. Dus waarom zou ik dan proberen om het uit te leggen? Als je daar een grap over maakt geeft dat alleen maar aan dat je totaal onwetend bent. Maar voetbal is entertainment, ik begrijp het. Dus het is prima."

De journalist verontschuldigde zich nog en benadrukte dat hij niet respectloos wou zijn. "Je wás al respectloos. Jij kan zeggen wat je wil, maar ik niet. Want dan zou het heel anders zijn."