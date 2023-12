🎥 Thomas Kaminski wint leuke prijs in de Premier League

Thomas Kaminski speelt momenteel bij Luton Town in Engeland. Tijdens de wedstrijd tegen Crystal Palace eind november, pakte de doelman uit met twee mooie reddingen. Die hielpen bij de 2-1 overwinning.

Hiervoor kreeg hij de 'Save of the Month' trofee van de Premier League. Hij haalde het van onder anderen Alisson Becker (Manchester City) en Andre Onana (Manchester United).

Luton Town staat momenteel 18e in de Premier League met negen punten. Het Burnley van Vincent Kompany is de eerste achtervolger met zeven punten.

Deze dubbele parade van @kaminski26 werd verkozen tot Save of the Month in de @premierleague ! 👏🇧🇪 pic.twitter.com/mBHraYKpIR

Two fantastic stops in a matter of seconds ⏱️@LutonTown's Thomas Kaminski wins the @Castrol Save of the Month for November 🧤#PLAwards | @kaminski26 pic.twitter.com/tKevoveZ88