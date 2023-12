AC Milan-coach Piolo waarschuwt zijn spelers voor Charles De Ketelaere

Zaterdagavond zal Atalanta het opnemen tegen AC Milan. Voor Charles De Ketelaere wordt het een weerzien met de club die hem uitleent.

Afgelopen seizoen speelde CDK bij Milan. Hier kon hij niet overtuigen en scoorde hij niet in 40 wedstrijden. Deze zomer besloot Atalanta om hem voor één seizoen te huren.

Zaterdag zal Atalanta tegen AC Milan spelen. De Ketelaere zal hier een mooie kans krijgen om indruk te maken. Milan-coach Stefano Pioli waarschuwt zijn spelers alvast even voor de Rode Duivel.

"Ik heb hem vooral deze week bekeken. Hij speelt in een meer aanvallende rol. Vorig jaar was een goede leerschool voor hem, hij is een speler met veel potentieel en heeft bepaalde kwaliteiten. Als hij speelt, zullen we hard moeten oppassen voor hem", citeert HLN Pioli.