Het 'Leicester City' van Spanje is bezig aan een enorme opmars en kan Real Madrid en Barcelona in de problemen brengen

Girona FC begon enorm goed aan de Spaanse competitie. De club staat gedeeld eerste met Real Madrid. Zondagavond neemt de club het op tegen FC Barcelona.

De club doet denken aan Leicester City in het seizoen 2016/2017, toen die de Premier League wonnen. Girona-voorzitter Delfi Geli ziet de gelijkenissen, maar weet dat het in La Liga nog moeilijker zal worden. "Wat Leicester heeft bereikt was niet gemakkelijk, en hier misschien nog wel wat moeilijker omdat er drie clubs duidelijk een voosprong hebben qua inkomsten", vertelde hij tijdens een interview met het Spaanse Sport.

De voorzitter heeft een ander doel voor ogen. "Ons Europees kwalificeren is een doel vanwege het puntentotaal dat we al hebben. We hebben het ondertussen al een derde van de competitie volgehouden. Nu moeten we doorgaan."

Zondag wacht het duel tegen FC Barcelona. Het seizoen is nog lang, maar bij winst tegen Barcelona kan Girona een enorm statement maken, en verder uitlopen op de andere Catalanen. Oppassen geblazen voor Real Madrid en Barça.