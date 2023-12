Icoon Bergkamp herkent 'zijn Ajax' niet meer: "En dat is getolereerd"

Ajax is intussen opgeklommen naar de zesde plaats in de Eredivisie, maar stond op een gegeven moment zelfs in de degradatiezone. De Amsterdammers beleven een horrorseizoen en dat verbaast icoon Dennis Bergkamp niet helemaal.

“Het verbaast mij dat er heel veel mensen nu verbaasd zijn", vertelt hij in Het Nieuwsblad. "Want ze hebben het allemaal meegemaakt. Er is zoveel gebeurd. Langzaam kom je toch bij de club ergens in terecht dat je denkt: jeetje, wat is er aan de gang hier?"

Ajax heeft zijn eigen filosofie verloochend. "Dat verbaast mij wel. En dat het is getolereerd. Heel veel mensen hebben zitten slapen. Als Ajax opeens op de laatste plek van de Eredivisie kan belanden, dan moet er zoveel mis zijn in de club.”

Is de opleiding nog wel top?

Ajax vergaarde vele miljoenen uit de Champions League en uit toptransfers, maar dat heeft hen meer kwaad dan goed gedaan. "Door de categorie B-aankopen verlaag je je eigen niveau van de Eredivisie en geef je veel minder kans aan je talenten. Terwijl dat altijd de filosofie is geweest: eerst het talent. Het vele geld heeft Ajax niet alleen lui, maar andersdenkend gemaakt."

Terwijl de jeugdwerking altijd het paradepaardje was. "Kijk, er komen ook nu nog elk jaar wel twee spelers door bij Ajax. Het hoeven er niet elk jaar drie of vier te zijn. Maar hoe het er nu aan toe is gegaan… Ik kan me niet voorstellen dat de opleiding zo slecht is dat er opeens geen talenten meer rondlopen."