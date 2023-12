🎥 De Ketelaere met assist en zege, maar ook gigantische misser tegen AC Milan

Atalanta heeft in de Serie A met 3-2 gewonnen van AC Milan. Charles De Ketelaere stond opnieuw in het basiselftal.

Ademola Lookman zette de thuisploeg iets na het halfuur op voorsprong, maar in de blessuretijd van de eerste helft zette Giroud de bordjes in evenwicht.

Even daarvoor had Charles De Ketelaere een ongelofelijke kans laten liggen, die beelden kan je hieronder bekijken. Tien minuten na de koffie zorgde onze landgenoot voor de assist op Lookman, maar Luka Jovic bracht de bordjes weer gelijk. De Ketelaere werd acht minuten voor tijd gewisseld en zijn vervanger Luis Muriel scoorde in de 96ste minuut met een hakje.

In de stand wipt Atalanta over Lazio naar plek zeven, AC Milan blijft op vijf punten achterstand van Inter Milan, maar zij spelen nog tegen Udinese.