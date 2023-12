Charles De Ketelaere spreekt klare taal na overwinning tegen 'zijn' AC Milan

Zaterdagavond won Charles De Ketelaere met Atalanta van zijn moederclub AC Milan. Met onze landgenoot ook betrokken in enkele cruciale momenten.

De Ketelaere miste in de eerste helft een ongelofelijke kans tegen zijn moederclub AC Milan, maar maakte dat na de rust wel goed met een assist voor het tweede doelpunt.

“Ik weet dat ik nog meer doelpunten moet maken”, zei onze landgenoot na de wedstrijd in een interview met DAZN. “We hebben vandaag gewonnen, dus ik ben heel tevreden. Ik weet dat het nog beter moet, maar ik weet ook dat ik sommige dingen wel heel erg goed doe.”

Dat AC Milan zijn eigenlijke werkgever nog is, daar wou De Ketelaere niet echt bij stilstaan. “Er is ontzettend veel gebeurd, maar ik was er nooit de grote man”, gaat De Ketelaere verder. “Bij Atalanta speel ik op een andere positie en daar voel ik me goed bij.”

Spelen tegen AC Milan was speciaal voor De Ketelaere, zo voegde hij er nog aan toen, maar uiteindelijk draait het zoals in elke andere wedstrijd puur om de drie punten.