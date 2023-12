Mooi moment voor een 18-jarige Brusselaar die in Italië gelanceerd wordt door Andrea Pirlo

Samuel Ntanda speelde zijn eerste minuten van het seizoen bij Sampdoria. Alles onder het toeziend oog van een zekere Andrea Pirlo.

De Belg Samuel Ntanda beleefde afgelopen wedstrijd een mooi moment in Italië. De 18-jarige aanvaller mocht in de wedstrijd van Sampdoria tegen Lecco in extra tijd enkele minuten invallen. Ex-Anderlecht speler Sebastiano Esposite stal de show in die wedstrijd.

Ntanda is een 18-jarige buitenspeler, geboren in Brussel en die een deel van zijn opleiding bij Anderlecht voltooide . Daarna vervolgde hij zijn leertijd aan de academies van Mechelen en Sint-Truiden. Een jaar geleden maakte hij de grote sprong naar Italië.

Vorig seizoen had de jongen al drie minuten gespeeld in de Serie A. Die minuten kreeg hij in de laatste wedstrijd van het seizoen toen al zeker was dat Sampdoria ging degraderen naar de Italiaanse tweede klasse.