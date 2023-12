Wedstrijd tussen Granada en Athletic Bilbao wordt gestaakt na drama in de tribunes

Spanje is in rouw. In de wedstrijd tussen Granada en Bilbao overleed een supporter in het stadion.

Al na 18 minuten spelen werd de wedstrijd in Spanje gestaakt. Toen wees Unai Simon, de doelman van Athletic Bilbao, naar de tribunes waar een Granada-supporter onwel was geworden. Op dat moment besliste scheidsrechter Miguel Ortiz om de wedstrijd stil te leggen en de spelers naar de kleedkamer te sturen bij een 1-0 voorsprong voor Bilbao. Later werd bevestigd dat de wedstrijd gestaakt werd omdat de supporter in kwestie overleden was. Op dit moment is voetbal bijzaak. Wanneer de wedstrijd terug hervat zal worden is nog niet bekend. Beide clubs reageerden met een statement op sociale media: "De gedachten gaan uit naar de familie en dierbaren van de persoon in kwestie". Desde la Entidad queremos enviar nuestras más sinceras condolencias a los familiares y allegados, así como a toda la familia granadinista.



El partido entre el Granada CF y el Athletic Club, suspendido tras el fallecimiento de un abonado de nuestro Club. — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) December 10, 2023