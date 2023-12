Cercle Play Off 1? Muslic benoemt belangrijkste factor waardoor Cercle het (niet) zal halen

Cercle Brugge oogst lof in de Jupiler Pro League. De ploeg van Muslic doet het op zijn eigen manier maar doet dat wel goed;

Twee weken geleden, na het afsluiten van de heenronde, stond Cercle Brugge nog in de top 6 in de stand. Goed voor een virtueel ticket voor play off 1 dus. Maar twee speeldagen en twee nederlagen tegen Union en Antwerp later, is Cercle naar de 7e plaats getuimeld.

Tegen Antwerp was het lange tijd niet goed genoeg tot Denkey de ban brak voor Cercle en er nog een spannende slotfase kwam maar de vereniging niet meer op gelijke hoogte kon komen.

"We hebben de ervaring niet om daar bovenaan te staan", vertelde trainer Miron Muslic achteraf. "Dat is het grote verschil tussen ons en de ploegen boven ons."

Denkey

"Bovendien", ging hij verder. "Hebben we enkel Denkey... Het gevaar moet bijna altijd van hem komen, er is geen tweede optie. Dat is gewoonweg te weinig", oordeelde hij.

Al heeft Cercle ook wel pech met blessures. Zo blesseerde Ravych zich in de wedstrijd van zijn comeback opnieuw en zijn er vier centrale middenvelders geblesseerd. "Geenenkele ploeg in deze competitie zou zijn niveau kunnen behouden met zoveel blessures. We moeten als coaching staff geduldig zijn", besloot de Oostenrijker.