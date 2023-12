KAA Gent heeft deze vervangers voor de geblesseerde Nardi in het vizier

Door de blessure van Nardi is KAA Gent opzoek naar een vervanger in doel. Daarbij heeft de club een IJslander en een Nederlander op het oog.

In de Conference League wedstrijd tegen Luhansk liep de doelman van KAA Gent, Paul Nardi, een horrorblessure op. Toen de 29-jarige Fransman tegen een bal wilde trappen brak hij op een vreselijke manier zijn been. Aangezien Nardi gedurende een lange tijd niet zal kunnen spelen is Gent opzoek naar een vervanger.

Hakon Valdimarsson is daarvoor een optie. Valdimarsson is een 22-jarige IJslander die momenteel bij IF Elsborg speelt en daar vorig seizoen werd uitgeroepen tot doelman van het jaar.

Een tweede optie is de Nederlander Maarten Paes. Paes werd in de wedstrijd tegen RWDM al in de tribunes gespot. Momenteel speelt de 25-jarige doelman bij het Amerikaanse FC Dallas.