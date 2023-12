Laurent Depoitre opnieuw op het veld bij KAA Gent: "Dan weer echt beschikbaar zijn"

Met wind en regen was het geen ideaal decor voor een comeback. Laurent Depoitre stond bij Jong AA Gent in het basiselftal voor de topper tegen Hoogstraten.

Laurent Depoitre viel op de laatste speeldag van de reguliere competitie vorig seizoen uit met een achillespeesblessure. Bij Jong AA Gent maakte hij afgelopen weekend zijn eerste 45 minuten opnieuw vol.

“Jammer dat ik het team niet meer kon helpen maar bij die kopbal zat het ook niet mee. Die bal strandde op de lat. Tja, een kwestie van centimeters”, zei Depoitre achteraf aan Het Nieuwsblad.

“Ach, dat is nu niet essentieel voor mij persoonlijk. De partij verliep ook heel moeizaam, want Hoogstraten speelde zeer fysiek en beging heel veel overtredingen.”

Hoogstraten liep tot 0-2 uit, Depoitre werd bij de rust vervangen. Uiteindelijk verloren de jonge Buffalo’s met 2-3.

“Het waren best wel moeilijke maanden”, geeft Depoitre toe. “Ik had vooraf mezelf het doel gesteld om binnen de zes maanden terug te zijn en toen duidelijk werd dat dit niet haalbaar zou zijn, was dat toch even slikken.”

Depoitre is klaar om ook bij het A-elftal zijn comeback te maken. “Ik kom sowieso terug, daar heb ik ook nooit aan getwijfeld. Ons team moet normaal in januari heel wat jongens missen en het zou mooi zijn mocht ik dan ook weer echt beschikbaar zijn.”