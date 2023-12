🎥 FC Köln moet waanzinnige recordboete betalen na vuurwerk van fans

Op 22 oktober speelde FC Köln een derby tegen Borussia Mönchengladbach. De thuisaanhang pakte uit met een vuurwerkshow die de club enorm duur komt te staan.

Zo heeft de controlecommissie van de Duitse voetbalbond FC Köln een boete van wel 595.000 euro opgelegd. Door het gebruik van pyrotechnisch materiaal door de fans, moest de wedstrijd met ongeveer zes minuten vertraging beginnen.

“Naar onze mening mist deze aanpak absoluut het punt. Het opleggen van sancties in deze vorm staat ver af van de realiteit van het Duitse voetbal en de fancultuur", klinkt het bij Köln directeur Christian Keller. De club zal in beroep gaan tegen de straf om die aanzienlijk te verminderen.

