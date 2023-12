Stade Rennes en Arthur Theate zien belangrijk doelpunt afgekeurd worden door opmerkelijke spelregel: "Ik wist niet dat die regel bestond"

Rennes dacht dat het de eerste plaats in zijn Europa League groep beet had. De ploeg maakte tegen Villarreal erg laat de gelijkmaker, maar de scheidsrechter keurde het doelpunt af. Zo eindigde Rennes op de tweede plaats in zijn groep.

Bij een stand van 2-3 schoot Lorenz Assignon voor de tweede keer langs Pepe Reina. Roazhon Park ontplofte na het doelpunt in de 12e minuut van de blessuretijd.

Net toen het team - met Arthur Theate - en het Rennes-publiek het doelpunt aan het vieren waren, waardoor ze bovenaan de groep zouden eindigden, besloot de scheidsrechter het doelpunt te annuleren.

De reden? Enzo Le Fée had de bal direct aangeraakt nadat deze van de lat was teruggekaatst. Dit is niet toegestaan na een directe vrije trap. Omdat Le Fée zelf ook de vrije trap nam werd dit gezien als twee balcontacten door dezelfde speler bij een spelhervatting. Als iemand de bal had aangeraakt, was het geen probleem.

In eerste instantie begreep niemand wat er aan de hand was. Zelfs Rennes-coach Julien Stephan niet. "Ik heb vanavond ook pas over deze regel geleerd. Ik wist ervan bij strafschoppen, maar ik wist niet dat die bestond voor vrije trappen.", zei hij na afloop.