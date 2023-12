Challenger Pro League blijft geweldig spannend: Beerschot weet weer wat winnen is

Beerschot houdt de Challenger Pro League enorm spannend. De Ratten hebben zondag met 1-3 gewonnen van hekkensluiter Francs Borains.

Na de nipte nederlaag tegen SL16, en het verlies tegen KMSK Deinze dat uitgebreid in het nieuws kwam door de vele rode kaarten, weet Beerschot terug wat winnen is.

De Antwerpse ploeg haalde het met 1-3 van Francs Borains. Zo blijft het er enorm somber uitzien voor de hekkensluiter. Beerschot komt zo terug naast Zulte-Waregem te staan op een gedeelde eerste plaats in 1B.

Na 13 minuten kwam Beerschot op voorsprong door Charly Keita. Een paar minuten later werd de score verdubbeld door Tom Reyners.

😮‍💨 | Welat Cagro legt de bal op een presenteerblaadje voor Tom Reyners! 🎁🤝 #RFBBEE pic.twitter.com/25d9JJWdxT — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) December 17, 2023

Tien minuten voor het einde van de partij scoorde Francs Borains nog eens en werd het even spannend. Dit was trouwens de eerste keer in tien wedstrijden dat de club kon scoren. (Tegen SL16 owngoals). In minuut 89 kon Konstantopoulos de drie punten veilig stellen door voor de 1-3 te zorgen.