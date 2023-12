Franky Van der Elst was lyrisch, werknemer Transfermarkt klapt uit de biecht: "Meer dan twee miljoen euro erbij"

Cameron Puertas maakte ook tegen Liverpool FC weer bijzonder veel indruk. En dus werd Franky Van der Elst helemaal lyrisch over de jongeling. Maandag gaan we meer weten over zijn marktwaarde.

Cameron Puertas was - net als Amoura overigens - omnipresent tegen Liverpool. Hij liep alle gaten dicht, hij was sterk in de duels én heeft een vista die we nog niet vaak hebben gezien op de Belgische velden. "De volgende keer dat er een update komt op Transfermarkt is er weer twee miljoen bij of zo", liet Franky Van der Elst zich ontvallen in Het Nieuwsblad.

Spoiler alert @DerFrvde: Cameron Puertas zal dinsdag in de update van @Transfermarkt er zelfs meer dan 2 miljoen bij krijgen 馃槈 pic.twitter.com/GpUZ4nLuZB — Bart Tamsyn (@BartTamsyn) December 17, 2023

De waarheid is dat de vier miljoen marktwaarde die hij nu heeft voorzien zal worden van een héél ferme update. En die update lijkt er ook heel snel aan te komen. Dat heeft medewerker Bart Tamsyn van Transfermarkt laten weten via X.

"Dinsdag bij de volgende update zal er meer dan twee miljoen euro bijkomen", aldus Tamsyn. Union SG kocht de 25-jarige Spanjaar voor 1,16 miljoen euro van Lausanne. Als hij bij de Brusselaars verkocht zal worden, dan zal het voor een absoluut veelvoud zijn.