Speelt Anderlecht na nieuwjaar opnieuw op een biljart? 'Deze ingrepen doet paars-wit om veld opnieuw tiptop te maken'

RSC Anderlecht wil het probleem met de grasmat in het Lotto Park oplossen. De winterstop wordt een cruciale periode.

Om te beginnen is er goed nieuws te melden. Het speelveld van het Lotto Park ligt er dan wel barslecht bij, maar onderzoek bracht geen ernstige problemen aan het licht. Een nieuwe grasmat zou RSC Anderlecht immers minstens 300.000 euro kosten.



In de plaats daarvan zet Anderlecht in op een andere technologie. Het Laatste Nieuws weet dat de grasmat tijdens de winterstop een reanimatie zal krijgen. Door middel van het zaaien van speciaal gras én het huren van extra warmtelampen wil Anderlecht opnieuw een biljartveld creëeren.

Beter voorkomen dan genezen



Ondertussen denkt paars-wit ook aan de lange termijn. Een samenwerking met Raw Stadia moet ervoor zorgen dat Anderlecht kan voorkomen en niet langer moet genezen. De oorzaak van de problemen - een vochtige zomer, schimmel én veel te veel wedstrijden - hadden immers voorkomen kunnen worden.