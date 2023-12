Spelers van Beerschot krijgen fikse waarschuwing van assistent

Beerschot won in de Challenger Pro League met 1-3 van Francs Borains. Een ideaal resultaat vlak voor de winterstop.

Hekkensluiter Francs Borains werd door Beerschot simpel opzij gezet. Door de vele rode kaarten zat assistent Thomas Darazs als T1 op de bank. Hij was duidelijk tevreden met de zege en het deel van het seizoen dat al voorbij is. “En dan gaat het niet enkel over onze plaats in het klassement”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

“We zijn heel erg gefocust om elke week beter te worden en werken gigantisch hard aan de details. Ik kijk ook echt graag naar onze matchen. We zijn een ploeg die elke week voetbal wil spelen en niet gewoon komt om te werken.”

Beerschot is leider in Challenger Pro League

Met de leidersplek de winterstop in, daarvan hadden ze op het Kiel niet durven dromen vooraf. “Die slechte tweede periode van vorig seizoen zit nog vers in ons hoofd. We moeten uiteraard genieten van het momentum en van een welverdiende pauze, maar nadien verwachten we iedereen weer 100 procent fit op de club.”

De spelers krijgen alvast een fikse waarschuwing mee. “Het is belangrijk dat de spelers ook tijdens de kerstperiode onthouden dat ze professionele voetballers zijn en zich dus niet volledig kunnen laten gaan. Iets wat we vorig seizoen rond deze tijd van het jaar misschien even vergeten waren…”