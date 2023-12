Vertonghen kan het niet begrijpen: "Als Anderlecht dat met mij had gedaan..."

De video die Standard op sociale media wierp waarin Carl Hoefkens het gemunt had op Kasper Schmeichel is niet in goede aarde gevallen. Ook Jan Vertonghen had er zijn mening over.

Het is niet dat Carl Hoefkens dat gezegd heeft, maar dat Standard besliste om dat openbaar te maken, dat hem stoort. "Dit is lelijk van Standard. Ik verwijt Hoefkens niets. Ik zeg ergere dingen dan hij. Maar ik zou erg boos zijn op onze marketingafdeling als ze deze scène op sociale media zouden plaatsen", vertelde hij bij Extra Time. "Dit getuigt van een gebrek aan respect. Ik herinner me het seizoen toen Mourinho onze coach was. De microfoons aan onze ontbijttafel hadden de vorm van een pepermolen en een zoutvaatje. We wisten het, maar we moesten toch veel knippen." Hoefkens zei in de bewuste video dat zijn spelers naar de hoeken moesten trappen omdat Schmeichel daar niet zou geraken. Ook Brian Riemer veroordeelde dat al sterk na de match tegen Antwerp.