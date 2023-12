Opvallend straffe verdediging van Courtois: "Meer dan Hazard of De Bruyne"

Thibaut Courtois maakte dinsdag bekend dat hij past voor het EK. Hij liet zich ook stevig uit over het conflict met bondscoach Domenico Tedesco.

Veel voetbalfans begrijpen de houding van Thibaut Courtois niet. Voormalig keeperstrainer bij de nationale ploeg Erwin Lemmens neemt het wel op voor onze landgenoot.

“Ik wil de mogelijkheden van de andere doelmannen niet minimaliseren, maar Thibaut zal gemist worden. Een speler van dat niveau kan je niet zomaar vervangen”, vertelt hij over het aankomende EK aan Het Nieuwsblad.

Lemmens staat volledig aan de kant van Courtois. “Er is een vertrouwensbreuk. Thibaut zegt zelf dat hij een fout gemaakt heeft, hij heeft zich daarvoor uitvoerig geëxcuseerd bij de fans en de andere Rode Duivels, maar Tedesco had de inhoud van de persoonlijke gesprekken nooit in de openbaarheid mogen brengen.”

Gebrek aan waardering voor Courtois

Onbegrijpelijk voor Lemmens dat een bondscoach dat doet. “Dat heeft Tedesco wel gedaan. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt in al die jaren in het voetbal. Tedesco heeft enorme schade aangebracht.”

Ook de voetbalbond gaat volgens Lemmens in de fout. “Hoe de bond het aangepakt heeft, is hoogst onprofessioneel. Ikzelf heb nooit een probleem gehad met Thibaut. Als er dan toch eens een meningsverschil was, praatten we dat uit. Thibaut kan dat. Wat nu gebeurt, is heel jammer.”

Het gebrek aan waardering voor Courtois klopt volgens Lemmens. “Ik begrijp hem. Zijn reactie is niet kinderachtig. In Madrid is Thibaut een koning, hier is het… (zoekt het goede woord) anders. Nochtans was hij één van de dragende spelers van de voorbije jaren, meer dan Hazard of De Bruyne. Maar ja…”