Veel voetbalfans zeggen hetzelfde over Thibaut Courtois na veelbesproken interview

Thibaut Courtois kondigde aan dat hij niet mee zal gaan naar het EK 2024 in Duitsland met de Rode Duivels. Dat vertelde hij tijdens een uitgebreid interview met Sporza.

Thibaut Courtois werd door Stef Wijnants geïnterviewd voor Sporza. De Belgische doelman haalde tijdens dat interview hard uit naar huidige bondscoach Domenico Tedesco, hij deelde mee dat hij afhaakt voor het EK en kwam terug op de aanvoerdersband-affaire.

Het interview en zijn uitspraken gaan momenteel niet alleen in België rond, maar over heel de wereld. Voetballiefhebbers delen massaal hun mening over de zaak op X (Twitter), en die is bij velen dezelfde...

Y a-t-il un joueur qui a plus chié sur la Belgique que Thibaut Courtois ? Ce manque de respect qu’il a envers nous ! 😱 — Yassine Mossati (@YassineMossati) December 19, 2023

Zegt eerst duidelijk dat het niet om de aanvoerdersband gaat



Vervolgens heel de tijd fulmineren over dat hij de band niet kreeg en daardoor geen respect kreeg op die ‘heel speciale match voor hem’.



Wat een kleine kleine mens is dat toch. https://t.co/FjYpHZIMDZ — Feestaannemer Frans (@FransVanDePutte) December 19, 2023

Thibaut Courtois is de grootste loser en winnaar tegelijk. — ket (@rscafrns) December 19, 2023