Thibaut Courtois komt na lange tijd dan toch met excuses en wil duidelijkheid scheppen over aanvoerdersband-affaire

Thibaut Courtois kondigde dinsdag aan dat hij er niet bij zal zijn op het EK 2024 in Duitsland. Naar eigen zeggen omdat hij nog niet fit zou zijn tegen dan.

Thibaut Courtois vertrok na de wedstrijd tegen Oostenrijk bij de nationale ploeg. In de media ging vooral de ronde dat dit zou zijn geweest omdat hij de aanvoerdersband niet kreeg.

"Wel, eerst wil ik daarvoor mijn excuses aanbieden", begint Courtrois bij Sporza. "Het was een foute beslissing om na de wedstrijd tegen Oostenrijk te vertrekken. Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden tegenover de ploeg en vooral de supporters. Die twee groepen zijn het felst geschrokken, denk ik. Dus daarom: 100% mijn excuses en sorry.

Courtois beseft dat zijn keuze een grote impact had. "We zitten in een ploegsport, geen individuele", gaat de doelman verder. "Mijn beslissing had op dat moment een kleine impact op mij persoonlijk, maar voor de groep was ze wél groot. Het creëerde onrust voor de wedstrijd in Estland - ik had hetzelfde erna kunnen doen. Maar ik was op dat moment een beetje vol van alles."

Courtois wil nog benadrukken dat de reden dat hij de selectie verliet, niets te maken had met zijn aanvoerdersband. Volgens hem was niemand geïnteresseerd in zijn kant van het verhaal.

"Laat me eerst duidelijk stellen dat het niks met die aanvoerdersband te maken had. Het hele verhaal is veel genuanceerder dan dat. Velen hebben gesproken om hun one minute of glory te hebben, maar weinigen waren geïnteresseerd in mijn kant van het verhaal."

"Kijk, als mijn vertrek zuiver om het kapiteinschap draaide, dan was ik in maart al opgestapt. Kevin kapitein? Geen probleem. Daarna had je Romelu en ik als vice-aanvoerders zonder hiërarchie."

" (...) Op de zaterdag van de match, een paar uur voor de aftrap, riep Tedesco Lukaku en mij bij zich. Toen hij zei dat Romelu kapitein was tegen Oostenrijk en ik op dinsdag tegen Estland, knapte er iets bij mij. Het ging niet meer. Het feit dat ik geen waardering meer voelde van de federatie en trainer deed bij mij iets ontploffen", besluit Courtois tijdens zijn interview met Stef Wijnants bij Sporza.