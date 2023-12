Oud-bondscoach George Leekens heeft belangrijke boodschap voor Domenico Tedesco

Thibaut Courtois gaf eerder deze week een veelbesproken interview aan Sporza. Hij kondigde aan dat er geen EK 2024 in zit voor hem en hij haalde nog eens flink uit naar bondscoach Domenico Tedesco.

Sommigen vonden dat Thibaut Courtois gelijk had met zijn interview, sommigen vonden het overdreven. In ieder geval zijn de Rode Duivels nu wel hun beste keeper kwijt voor het Europees Kampioenschap.

George Leekens is van mening dat Tedesco nu wel een extra inspanning mag leveren. Tedesco, spring nu meteen een vliegtuig op, ga er wat mee eten en toon je flexibel. De dag na het hamburgerincident met Eden Hazard stond ik ook aan een Holiday Inn in Lille. We zijn met ons tweeën in een kamer gaan zitten en ik heb die manager naar buiten geduwd", citeert Het Nieuwsblad de oud-bondscoach.

"Als je problemen hebt met elke speler met andere ideeën, hou je er niet veel meer over. Die jongens komen van over de hele wereld en maken constant evoluties door", besluit Leekens.