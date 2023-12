Voor FIFA is 2023 al helemaal voorbij: dit is de ranglijst met de Rode Duivels op een héél mooie plaats

Argentinië prijkt als wereldkampioen logischerwijs op de eerste plaats. Frankrijk en Engeland vervolledigen het podium. De twee laatstgenoemde landen zijn dan ook meteen dé favorieten voor het EK van komende zomer in Duitsland.



De Rode Duivels sluiten het jaar af op een heel mooie vierde stek. Bij de laatste update in november sprong België van een vijfde naar een vierde plaats. Daar blijven Romelu Lukaku en landgenoten simpelweg staan.

